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10 يناير.. روسيا تؤكد عقد محادثات أمنية مع أمريكا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، اعتزام موسكو مناقشة مطالبها الأمنية مع واشنطن في 10 يناير (كانون الثاني) وذلك حسب وكالة الإعلام الروسية.

 

ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، أن "رد الولايات المتحدة على الموضوع حتى الآن كان مطلقاً" وأنه كان من المهم أن يشارك مسئولون عسكريون فى محادثات مماثلة مع حلف شمال الأطلسي من المقرر أن تبدأ فى 12 يناير (كانون الثاني).

 

وتطالب روسيا الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بالتعهد بمنع توسيع التحالف العسكري ليشمل أوكرانيا، في خطوة تقول موسكو إنها "ستهدد أمنها القومي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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