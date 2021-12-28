شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 10 يناير.. روسيا تؤكد عقد محادثات أمنية مع أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، اعتزام موسكو مناقشة مطالبها الأمنية مع واشنطن في 10 يناير (كانون الثاني) وذلك حسب وكالة الإعلام الروسية.



ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، أن "رد الولايات المتحدة على الموضوع حتى الآن كان مطلقاً" وأنه كان من المهم أن يشارك مسئولون عسكريون فى محادثات مماثلة مع حلف شمال الأطلسي من المقرر أن تبدأ فى 12 يناير (كانون الثاني).

وتطالب روسيا الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بالتعهد بمنع توسيع التحالف العسكري ليشمل أوكرانيا، في خطوة تقول موسكو إنها "ستهدد أمنها القومي".