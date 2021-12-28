أمريكا.. مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بمنطقة دنفر ومقتل المنفذ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت السلطات الأمريكية إن مسلحاً منفرداً قتل 4 وأصاب 3 منهم رجال شرطة يوم الإثنين في إطلاق نار بمواقع مختلفة في منطقة دنفر، قبل أن تقتله الشرطة.



وقال بول بازن قائد الشرطة في إفادة صحافية إن "إطلاق النار العشوائي بدأ في نحو الخامسة صباحاً عندما قتل المسلح امرأتين بالرصاص، وأصاب رجلاً قرب وسط دنفر".

ولم تكشف الشرطة هوية المسلح.

وأضاف بازن أن "المسلح فر بعد ذلك بسيارة وقتل بالرصاص رجلاً في حي تشيزمانز بارك في شرق دنفر قبل أن يفتح النار مرة أخرى في غرب دنفر، حيث لم يصب أحد".

وتابع بازن أن "المسلح تبادل إطلاق النار من سيارته مع رجال شرطة دنفر الذين كانوا يلاحقونه فعطل مركبة شرطة" وقاد سيارته إلى مدينة ليكوود المجاورة حيث أطلق النار فقتل رابعاً في شركة، وفق ذكره جون روميرو المتحدث باسم شرطة ليكوود.

وقال روميرو إن "المسلح فر من شرطة ليكوود عندما حاولت إيقافه واشترك في مطاردة بالسلاح مع الشرطة قبل أن يفر هارباً على قدميه ويدخل فندقاً حيث أطلق النار على موظف وأصابه بجروح".

وقال روميرو للصحافيين: "بعد ذلك أطلق النار مرة أخرى على شرطي وأصابه قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً".