تحديث إجراءات الدخول إلى أبوظبي من داخل دولة الإمارات‎‎ (التفاصيل الكاملة)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قررت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تحديث إجراءات الدخول إلى الإمارة من داخل الإمارات.



واعتمدت اللجنة إضافة حالة المرور الأخضر للمطعمين ونتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف لغير المطعمين، اعتباراً من الخميس 30 ديسمبر 2021.

يأتي ذلك بالإضافة إلى استخدام أجهزة المسح بتقنية نظام EDE المعتمدة على التكنولوجيا المتطورة لرصد الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كوفيد-19.

ويتم تطبيق شروط جديدة تعزيزاً للإجراءات الاحترازية وحفاظاً على الصحة العامة.

وبموجب هذا التحديث، يتوجب إبراز حالة "المرور الأخضر" على تطبيق الحصن بالنسبة للفئات التي حصلت على التطعيم، وإظهار نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR، لم يمضِ على استلامها أكثر من 96 ساعة، بالنسبة للفئات غير المُطعمة.