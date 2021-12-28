شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. سماع دوي انفجار في دمشق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد شهود عيان، اليوم الثلاثاء، سماع دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق، بحسب "رويترز". لكن وكالة الأنباء السورية أكدت في وقت لاحق أن صوت الانفجار الذي سُمع في دمشق ناتج عن تفجير وحدات الجيش عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين. وفي الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري هز دوي انفجار ضخم العاصمة دمشق، قبل أن تؤكد السلطات السورية أيضا أن أصوات الانفجارات ناتجة عن تدريبات عسكرية دون مزيد من التوضيح. وظلت دمشق خلال السنوات القليلة الماضية بمنأى عن الحرب المستعرة في البلاد ضد التنظيمات الإرهابية.

