"برقع وأساور فضية وعقد من القرنفل".. عرض 3 قطع نادرة بمتحف شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلن متحف شرم الشيخ، عرض 3 قطع أثرية بعنوان "التراث السيناوي" لاختار واحدة من بينها للعرض خلال شهر يناير المقبل، ضمن المسابقة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار تحت شعار "أنت من تقرر"، للتصويت لاختيار القطعة الأثرية المميزة لكل شهر.

وقال الدكتور محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن التراث السيناوي من أهم محاور إبراز التراث المصري وأصالته وسط المعارض المحلية والدولية، كونه يعبر عن عراقة أرض سيناء باعتبارها أرض ملتقى الأديان والحضارات.

وأوضح مدير المتحف اليوم الثلاثاء، أنه جرى عرض 3 ثلاث قطع خلال مسابقة هذا الشهر لإبراز التراث السيناوي، إحداهما برقع السيدة البدوية، ويتكون من قطعة قماش الشرابة مطرزة بخيوط مختلفة متعددة الألوان، وترتديه المرأة المتزوجة والعجوز.

وأشار إلى أن البرقع كان يترجم الوضع الاقتصادي والطبقي للمرأة بما يزين به من عملات ذهبية و قطع نقود قديمة، وعندما يُزين البرقع من الذهب يطلق عليه "الشروش"، و هي أشكال سلاسل تتدلى بجوار الأذن.

كذلك نجد بعض السلاسل التي بها عملات معدنية ويطلق عليها "المعاري" و"الطاطوح"، كما أن العملات التي توضع على البرقع تقسم إلى "الجروش والثمنة" ويطلق على الجزء السفلي من البرقع لفظ "الشكة"، وبها عملات فضية سميكة وعند الأنف توجد "الخنجيرة" قطعة معدنية لتثبيت البرقع.

وعن القطعة الثانية، قال إنها عبارة عن صفين من الأساور المصنوعة من الفضة بها أشكال و زخارف هندسية، وتعتبر الإكسسوارات السناوية ذو طابع فريد، وغالبًا ما تكون من الأحجار الكريمة، والفضة أو الخامات الطبيعية.

وتابع، القطعة الثالثة عبارة عن عقد من القرنفل يتخلله القرنفل الطبيعي والخرز ذو الألوان المتعددة لتتزين به المرأة وتبرز جمالها.