ميناء اللاذقية: وسائل إعلام سورية تفيد بوقوع أضرار مادية كبيرة إثر "هجوم إسرائيلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- (بي بي سي):

أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا بأن الدفاعات الجوية تصدت لـ"هجوم إسرائيلي" استهدف ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.

وبحسب التقارير، فإن حريقا نشب في ساحة الحاويات، وهو ما تسبب في وقوع أضرار مادية كبيرة.

ورفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على هذه التقارير. ونادرا ما تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن مثل هذه الهجمات.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم وقع فجر الثلاثاء. وأضاف قائلا "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط".

وقال الرائد مهند جعفر، قائد فوج إطفاء اللاذقية، إن المواد المستهدفة في الحاويات هي عبارة عن زيوت وقطع غيار الآليات والسيارات، بحسب ما نقلته الوكالة.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الهجوم، وهو الثاني من نوعه في ديسمبر الجاري، خلف أضرارا بواجهات إحدى المستشفيات وبعض المباني السكنية والمتاجر.

ونقلت رويترز عن بيان لوزارة الدفاع السورية أن "العدوان الإسرائيلي خلف أضرارا مادية جسيمة، وجاري حصر ما أسفر عنه من أضرار".

وأظهرت مقاطع فيديو عرضها التلفزيون الرسمي السوري ألسنة لهب وأعمدة دخان تتصاعد من منطقة تخزين الحاويات في ميناء اللاذقية.

وأفادت التقارير بأن رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق بينما يتوالى وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

ويعد ميناء اللاذقية من أهم موانئ سوريا التجارية. كما تقع قاعدة جوية تديرها روسيا، الحليف الأقوى للرئيس بشار الأسد في الحرب الدائرة في سوريا، على بعد حوالي 20 كيلومترا من اللاذقية.

ونفذت إسرائيل، في السابق، عددا من الغارات الجوية على ما وصفته بأنه أهداف إيرانية في سوريا.