طالبان: يجري تحديد الأشخاص الذين قاموا بتعذيب المقدم قادري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 28 - ديسمبر - 2021 10:05 صباحًا

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حركة طالبان، قاري سعيد خوستي، أنه يجري تحديد الأشخاص الذين قاموا بتعذيب المقدم، رحمة الله قادري، قائد كتيبة الجيش الوطني الأفغاني في كابل.

وانتشر مقطع فيديو نشرته وكالة “Aśvaka”، المقدم وهو يتعرض للضرب والتعذيب على يد عنصرين من طالبان في مكان مجهول، ويداه مقيدتان.

وقال خوستي إن وزارة الداخلية “تتابع قضية الأشخاص الذين ضربوا السيد قادري بجدية”.