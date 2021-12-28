السجن 20 شهراً لقبطان سفينة تسبب جنوحها بتلوث نفطي

سفينة (أ ف ب).

حكم قضاء موريشيوس الإثنين على قبطان سفينة تسبب جنوحها في أسوأ تسرب نفطي على الإطلاق على ساحل الجزيرة في 2020، ومساعده الإثنين بالسجن عشرين شهراً كما أعلنت المحكمة التي حاكمتهما.

وقالت القاضية إيدا دوكي رامبارون إن المحكمة أخذت في الاعتبار اعتراف المتهمين بالتهم الموجهة إليهما واعتذارهما، لافتة إلى أن الحكم هو السجن 20 شهراً.

وكانت السفينة اليابانية جنحت في 25 تموز/يوليو 2020 فوق شعاب مرجانية في جنوب شرق موريشيوس، ما أدى إلى تسرب أكثر من ألف طن من زيت الوقود في مياهها الصافية.