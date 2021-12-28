انت الان تتابع خبر وفاة طفلين واصابة ثالث بانهيار منزلهم وسط الناصرية - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "طفلين لقي مصرعهما بينما اصيب ثالث جراء سقوط منزلهم في منطقة الإدارة المحلية قرب مستشفى الحبوبي (دور الحواسم) وسط الناصرية".

وأضاف، إن "الحادث تسبب بوفاة طفلين الأول بعمر تسع سنوات وآخر عمره سنة واحدة بينما شقيقتهما بعمر سنتين أصيبت في الحادث ونقلت الى المستشفى لتلقي العلاج فيما أرسلت الجثتين الى الطب العدلي".

