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وفاة طفلين واصابة ثالث بانهيار منزلهم وسط الناصرية - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "طفلين لقي مصرعهما بينما اصيب ثالث جراء سقوط منزلهم في منطقة الإدارة المحلية قرب مستشفى الحبوبي (دور الحواسم) وسط الناصرية".

وأضاف، إن "الحادث تسبب بوفاة طفلين الأول بعمر تسع سنوات وآخر عمره سنة واحدة بينما شقيقتهما بعمر سنتين أصيبت في الحادث ونقلت الى المستشفى لتلقي العلاج فيما أرسلت الجثتين الى الطب العدلي".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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