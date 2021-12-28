القبض على متهم سرق 200 مليون وسط بغداد - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم لقيامه بسرقة ٢٠٠ مليون دينار من داخل محل تجاري وسط بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة عن وجود حادث سرقة مبلغ مالي قدره (٢٠٠) مليون دينار عراقي من داخل محل تجاري في شارع الرشيد وسط بغداد ، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات وتفعيل المصادر التي أثمرت بالتوصل إلى المتهم حيث تم نصب كمين محكم والقبض عليه وعند إجراء التحقيق معه أعترف صراحةً عن قيامه بسرقة المبلغ المذكور".



وأشار البيان إلى إنه "تم تدوين اقوال المتهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

