العراق.. قتلى وجرحى بأعمال عنف في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اصيب خمسة من منتسبي قوات الرد السريع في العراق، اليوم، بانفجار عبوة ناسفة في منطقة جبال حمرين شمال شرق بعقوبة، مركز محافظة ديالى، إلى الشمال الشرقي من العاصمة العراقية.



وقتل مدني إثر تعرضه إلى إطلاقات نارية من قبل مسلح في قضاء الزبير غرب محافظة البصرة جنوب البلاد فيما أصيب رجل مسن بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة في ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى الشمالية.

وعثرت الشرطة على جثة شاب في أحد بساتين قضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية.

وقال مصدر أمني أنه بدت على الجثة آثار إطلاق نار.

إلى ذلك، اعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في مدينة كركوك الفريق الركن علي الفريجي، عن مقتل اثنين وصفهما بأنهما ارهابيان في منطقة الطرفاوي غرب المدينة.