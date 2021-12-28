شكرا لقرائتكم خبر عن 2305 إصابة جديدة بكورونا و32 وفاة في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الثلاثاء ، تسجيل 2305 حالات إصابة و 32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم عن الوزارة قولها إن هناك 3070 مريضا خرجوا من المستشفيات أمس الاثنين بعد تعافيهم من الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة، أوائل العام الماضي، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و214 ألفا و712 حالة .

وبلغ إجمالي حالات الوفاة 21 ألفا و630 حالة منذ بدء الجائحة .