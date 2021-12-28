شكرا لقرائتكم خبر عن الهند: 6358 إصابة بفيروس كورونا و293 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 6358 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 34 مليونا و 799 ألفا و691 حالة.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 293 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 480 ألفا و290 حالة .

وقد انتشر متحور أوميكرون حاليا في 21 ولاية، وتبلغ حصيلة الاصابات بالمتحور 653 حالة .