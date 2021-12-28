شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 209 إصابات جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء 209 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين نزولا من 200 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 182 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 162 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.

وسجلت الصين أيضا 21 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 27 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل حتى يوم الاثنين 101486 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.