أسعار المعدن النفيس تتراجع إلى أعلى مستوى في أسبوع

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1809.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0457 بتوقيت جرينتش بعد وصوله لأعلى مستوياته منذ 17 ديسمبر يوم الاثنين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1810.90 دولارات.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 22.99 دولارا للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 968.14 دولارا.

وانخفض البلاديوم 0.9 في المئة إلى 1952.05 دولارا للأوقية.

