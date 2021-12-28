ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 281 مليونا و877 ألفا و774 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 281 مليونا و877 ألفا و774 مصابا، حتى صباح الثلاثاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2021.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و423 ألفا و191 حالة، فيما تعافى 251 مليونا و219 ألفا و777 حالة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، 209 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الاثنين، ارتفاعا من 200 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 182 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 162 قبل يوم. وسُجل معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.

وسجلت الصين أيضا 21 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 27 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن برالصين الرئيسي سجل حتى يوم الاثنين 101486 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

قال رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس إن حكومته قلصت الفترة الفاصلة بين التطعيم بالجرعة الثانية للوقاية من كوفيد-19 وتلقي الجرعة الثالثة المعززة إلى 3 أشهر من أربعة، وذلك في مواجهة الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، لكنها لن تفرض حظر تجول عشية رأس السنة الجديدة.

وقال كاستكس أيضا إن جميع المناسبات العامة ستقتصر على ألفي شخص في الأماكن المغلقة و5000 شخص في الأماكن المفتوحة، ابتداء من يوم الاثنين ولمدة ثلاثة أسابيع.

وقررت الحكومة أيضا أن يكون وضع الكمامة إلزاميا في الأماكن المفتوحة في مراكز المدن، تحت رقابة ممثلي الإدارات المحلية.

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية 3865 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الاجمالية للمصابين بلغت 615 ألفا و532 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 5346.

سجلت وزارة الصحة المصرية 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة، الاثنين، مقابل 823 إصابة و37 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 382194 من ضمنهم 317745 حالة تم شفاؤها، و21639 وفاة".