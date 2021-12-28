روسيا تجدد التزامها بدعم جهود التسوية الشاملة للأزمة السورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

جددت روسيا التزامها بدعم جهود التسوية الشاملة للأزمة السورية، بما يحفظ سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.



جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره السوري فيصل المقداد.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أن لافروف والمقداد بحثا في الاتصال، "تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية بالتركيز على ضرورة المضي قدما في التسوية السياسية الشاملة".

وأضاف البيان أن "الجانب الروسي شدد على أهمية مواصلة العمل على إعداد الإصلاح الدستوري في إطار هذا المنتدى السوري".

وأكد لافروف، حسب البيان "التزام روسيا بمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك ضمان سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها واستقلالها".

كما ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف والمقداد "قاما بتبادل مفصل لوجهات النظر حول سير تنفيذ القرار 2585 لمجلس الأمن الدولي بشأن تمديد الآلية العابرة للحدود لنقل المساعدات الإنسانية إلى سورية، وتم التشديد على التصميم المتبادل على مواصلة تنسيق مواقف البلدين في هذا الاتجاه".