الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي على ميناء اللاذقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التلفزيون السوري، فجر اليوم الثلاثاء، تصدي الدفاعات الجوية لهجوم إسرائيلي استهدف ميناء اللاذقية.



من جانبها، قالت وكالة أنباء سوريا "سانا"، إنه تم احتراق عدد من الحاويات في ميناء اللاذقية جراء الهجوم الإسرائيلي.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله إنّ "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية".

وأشار المصدر إلى أنّ القصف أدّى إلى حدوث "أضرار مادية كبيرة" واندلاع حرائق يتم العمل على إخمادها.

وكانت مصادر أمنية إسرائيلية، أكدت السبت الماضي، أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم عشرات الأهداف لحزب الله، في سوريا خلال 3 سنوات.

ونقل موقع (واللا) الإسرائيلي عن المصادر الأمنية أن تنظيم "حزب الله اللبناني، لم يرد على الهجمات في سوريا".

والأربعاء الماضي، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بمقتل مدنيين اثنين وإصابة 7 آخرين بينهم 6 جنود، في قصف إسرائيلي على مواقع وسط البلاد.

وقالت الوكالة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي على مناطق بمدينة حمص.