مقتل 4 أشخاص في حادث إطلاق نار بدنفر الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الشرطة الأمريكية، صباح الثلاثاء، مقتل 4 أشخاص وإصابة ضابط شرطة، في حادث إطلاق نار بمنطقة دنفر.



وأكدت الشرطة أن منفذ الحادث مسلح منفرد قتل في تبادل إطلاق نار.

وتواجه الولايات المتحدة تحديا كبيرا يتعلق بانتشار السلاح، حيث قُتل ما يزيد عن 40.000 أمريكي هذا العام فقط بسلاح ناري.

ومنذ عام 2018 يمتلك الأمريكيون 120.5 سلاحًا ناريًا لكل 100 مواطن، أي حصيلة 400 مليون بندقية أو سلاح ناري في الولايات المتحدة، وهو ما يكفي لتوفير 8 أسلحة نارية لكل جندي في العالم.