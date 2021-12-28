شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن إنجازات وزارة المجالس النيابية فيما يخص الاختصاص التشريعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة شئون المجالس النيابية، تقريرا عن حصاد أعمالها في السبع سنوات الأخيرة والتي شملت العديد من الإنجازات وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو المزيد من التقدم في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، ونستعرض فيما يلى عدد من الأرقام الهامة عن إنجازتها في الاختصاص التشريعي لمجلس النواب خلال آخر 7 سنوات: