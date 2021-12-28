شكرا لقرائتكم خبر عن كيف خططت الدولة لمواجهة جائحة كورونا فى الصعيد؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة حديثة تحت عنوان "صعيد مصر.. في قلب التنمية"، أصدرها المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، وأعدتها الباحثة مى صلاح، عددا من الخطوات الهامة التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا في الصعيد، ونستعرضها فيما يلى: