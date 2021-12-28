شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. مجلسا النواب والشيوخ يشهدان وجود أكبر تمثيل للمسيحيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد مجلس النواب الحالي تمثيلا للمسيحيين بالمجالس النيابية والمناصب القيادية بشكل غير مسبوق، واستعرض كتاب "الرؤية والإنجاز – مصر تنطلق" عددا من الأرقام المهمة حول تمثيل المسيحيين بغرفتى البرلمان كما يلى:
1- شهد مجلس النواب في 2012 وجود 5 نواب مسيحيين منتخبين.
2- في دورة 2021 شهد المجلس انتخاب 31 نائبا مسيحيا.
3- شهد مجلس الشيوخ في 2012 وجود 15 نائبا مسيحيا.
4- في دورة 2020 شهد المجلس وجود 24 نائبا مسيحيا.
5- شهدت حركة المحافظين في 2018 تعيين 2 مسيحيين في منصب المحافظ.