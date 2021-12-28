شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع الملايين من معدات اختبار كورونا على المدارس بنيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم ولاية نيويورك الأمريكية توزيع الملايين من معدات اختبار فيروس كورونا على المناطق التعليمية لضمان تواجد الطلاب في الفصول في خضم الموجة الأخيرة من جائحة كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين في الولاية قولهم إن نيويورك تتوقع توزيع ما بين ثلاثة إلى 5ر3 ملايين من معدات اختبار كورونا، وتحتوي كل واحدة على وسائل إجراء اختبارين للفيروس، مع إعطاء أولوية للمناطق التي توجد فيها معدلات عدوى مرتفعة.

وقالت حاكم الولاية كاثي هوكول خلال مؤتمر صحفي في ألباني: "نريد التأكد من استمرار فتح المدارس"، مشيرة إلى التأثير بالغ الضرر لاغلاق المدارس على قدرة الاطفال على التعلم وسلامتهم العقلية.