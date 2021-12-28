شكرا لقرائتكم خبر عن السلفادور: ضبط 4 أطنان من الكوكايين في عملية تهريب كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس السلفادور، نجيب أبو كيله يوم الاثنين إن البحرية السلفادورية ضبطت أكثر من 4 أطنان من الكوكايين في عملية تهريب كبيرة.

وقال أبو كيلة في تغريدة على تويتر: "نفذت قواتنا البحرية للتو أكبر عملية ضبط مخدرات".

وأضاف الرئيس أن البحرية ضبطت 4156 كيلوجراما من الكوكايين تقدر قيمتها بـ 9ر103 مليون دولار من سفينتين تم اعتراضهما على بعد حوالى 750 كيلومترا و 800 كيلومتر جنوب بونتا ريميديوس فى غرب البلاد .

وقال وزير الدفاع رينيه ميرينو مونروي إن عملية المصادرة هي ثاني أكبر عملية ضبط "في العقود الأخيرة".

وأوضح أبو كيلة أنه تم اعتقال خمسة كولومبيين وإكوادوريين اثنين .