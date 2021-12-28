اخبار العالم

مجلس السيادة السوداني يوجِّه بالشروع في الإجراءات للانتخابات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة السوداني يوجِّه بالشروع في الإجراءات للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجّه مجلس السيادة السوداني في اجتماعه الليلة، برئاسة رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالشروع فى الإجراءات العملية للانتخابات المقبلة المقرر لها في يوليو 2023م، التى تفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي في البلاد، إلى جانب ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع.

وأوصى المجلس بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير المتطلبات اللوجستية والمواد الانتخابية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا