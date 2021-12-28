شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس السيادة السوداني يوجِّه بالشروع في الإجراءات للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجّه مجلس السيادة السوداني في اجتماعه الليلة، برئاسة رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالشروع فى الإجراءات العملية للانتخابات المقبلة المقرر لها في يوليو 2023م، التى تفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي في البلاد، إلى جانب ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع.

وأوصى المجلس بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير المتطلبات اللوجستية والمواد الانتخابية.