شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» لحكام الولايات : «أوميكرون» مدعاة للقلق وليس للذعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن حكام الولايات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء أمس الاثنين، إلى طلب المساعدة الاتحادية في الحرب التي تشنها البلاد ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وسط التفشي سريع الانتشار غير المسبوق للمتحور أوميكرون من حيث عدد الحالات والتزاحم على إجراء الفحوصات، حسبما أفادت صحيفة نيويورك ديلي نيوز.

وفي الوقت الذي عقدت فيه فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في البيت الأبيض اجتماعها الأخير، قال بايدن لحكام 25 ولاية إن الحكومة الفيدرالية حريصة على المساعدة بتزويدها بالفحوصات والفرق الطبية.

وقال الرئيس في مؤتمر صحفي عبر تقنية كونفرانس كول مع أعضاء رابطة الحكام الوطنية " إذا احتجتم إلى أي شىء ، قولوا شيئا " . "سندعمكم بأي طريقة ممكنة"

وجاء حديث بايدن وسط ارتفاع عدد حالات متحور أوميكرون ، الذي ينتشر بشكل أسرع من أي سلالة من سلالات فيروس كورونا السابقة.

وقال بايدن إن "أوميكرون مدعاة للقلق ولكن ليس للذعر. نحن نعرف ما يلزم لإبقاء الناس على قيد الحياة وإبقاء المدارس والأنشطة التجارية مفتوحة."