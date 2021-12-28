عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع 22 شخصا إثر انهيار منجم ذهب بالسودان

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

الخليج 365

لقي 22 شخصاً على الأقل مصرعهم، الإثنين، جراء انهيار منجم للتعدين التقليدي عن الذهب "بئر" بولاية غرب كردفان السودانية.



وقال شهود عيان إن الحادثة وقعت في منجم "أم دريساي" بمنطقة فوجا الواقعة شمال ولاية غرب كردفان.

وأشار الشهود، إلى أن فرق خاصة وصلت مسرح الحادث وتواصل إخراج جثامين الضحايا من تحت الأنقاض، وسط حالة من الحزن عمت المنجم.

وتتكرر حوادث انهيار مناجم التنقيب عن الذهب على رؤوس العمال، الذين يغامرون في كثير من الأحيان ويذهبون مئات الأمتار تحت الأرض بحثاً عن المعدن النفيس.

وينتشر نحو مليوني شخص في مناجم التعدين التقليدي في عدد من الولايات السودانية، بينها البحر الأحمر، نهر النيل، الشمالية، جنوب وغرب كردفان.

ويساهم التعدين الأهلي بـ75% من الإنتاج الكلي للذهب في السودان، والذي يفوق الـ93 طنا خلال السنة، وفق الإحصاءات الرسمية.