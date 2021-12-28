شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام هامة عن طلبات أعضاء "النواب والشيوخ" واستجابة الحكومة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة شئون المجالس النيابية، تقريرا عن حصاد أعمالها في السبع سنوات الأخيرة والتي شملت العديد من الإنجازات، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو المزيد من التقدم في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، ونستعرض فيما يلى عدد من الأرقام الهامة حول الطلبات التي تلقتها الوزارة من مجلسى النواب والشيوخ خلال آخر 7 سنوات:
- تلقت الوزارة 80 ألفا و323 طلبا مزكيا من أعضاء مجلس النواب.
- نجحت الوزارة في الرد على 31 ألفا 883 طلبا بواقع 40% من الطلبات الخاصة باعضاء مجلس النواب.
- تلقت الوزارة 9 آلاف و 539 طلبا من أعضاء مجلس الشيوخ .
- نجحت الوزارة في الرد على 4 آلاف و 156 طلبا من أعضاء مجلس الشيوخ بواقع 44%.