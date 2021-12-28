شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام هامة عن طلبات أعضاء "النواب والشيوخ" واستجابة الحكومة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة شئون المجالس النيابية، تقريرا عن حصاد أعمالها في السبع سنوات الأخيرة والتي شملت العديد من الإنجازات، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو المزيد من التقدم في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، ونستعرض فيما يلى عدد من الأرقام الهامة حول الطلبات التي تلقتها الوزارة من مجلسى النواب والشيوخ خلال آخر 7 سنوات: