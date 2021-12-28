نقيب الفلاحين: السيسي أعاد الحياة لتوشكى ومنع إهدار مليارات الجنيهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن المشروع القومي العملاق بتوشكى كان يحتضر، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاده للحياة مرة أخرى ومنع إهدار مليارات الجنيهات التي صرفت على المشروع.

وأضاف عبدالرحمن، خلال بيان له اليوم الاثنين، أن مشروع توشكى أحد أهم المشروعات القومية الزراعية، والذي يضيف إلى الرقعة الزراعية حال اكتماله أكثر من 600 ألف فدان ويجذب الكثير من الاستثمارات الزراعية وسيعود بالخير الوفير على الاقتصاد المصري ويحسن الحياة الاجتماعية لملايين الأسر ويخلق مجتمعًا عمرانيًّا جديدًا.

ولفت نقيب عام الفلاحين إلى توفير ملايين فرص العمل ويزيد الإنتاج الزراعي ويسهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية؛ ما سوف يخفض أسعار المنتجات الزراعية للمواطن ويزيد من دخل الفلاحين، كما يساعد في تنمية الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية.

وأشار عبدالرحمن إلى أن معظم أراضي المشروع تروى من مياه الصرف الزراعي المعالج بطرق ري حديثة ويزرع به أكثر من مليون نخلة من أجود أنواع النخيل، وتطمح الدولة في زيادة أشجار النخيل بالمشروع إلى نحو 2.5 مليون نخلة.

وتابع أبو صدام أن معالم الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس السيسي تظهر وتتضح كل يوم على أرض الواقع، ولا توجد منطقة بمصر لم تطولها يد التطوير للأفضل، حيث يحظى صعيد مصر بنصيب الأسد من المشروعات القومية العملاقة؛ مما يعني أن الدولة المصرية تعالج أزمات الماضي بحكمة وعدل ونزاهة وسرعة غير مسبوقة على الإطلاق.

وأوضح نقيب عام الفلاحين أن استصلاح وزراعة الأراضي الجديدة يتكلف مبالغ طائلة وقرارات جريئة لم تكن تحدث من غير وجود قائد كالسيسي يملك إرادة فولاذية وقلب من ذهب، وأن عوائد هذه المشروعات القومية العملاقة سوف تسهم في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من أغلب المحاصيل الأساسية بما يعود بالخير على كل المصريين.

وتابع أبو صدام بأن مشروع توشكى رغم بدايته عام 1997 بفكرة مصرية، إلا أن توقفه أصاب الكثير من المصريين بالإحباط قبل أن يعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي البسمة للمصريين بإعادة إحياء هذا المشروع العظيم؛ مما يعظم الاستفادة من مواردنا ويحيي الأموال الكثيرة التي ضخت لإقامة المشروع.