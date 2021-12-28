الحكم في دعوى تعويض خالد الغندور 10 ملايين من عبدالناصر زيدان.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من الإعلامي خالد الغندور ضد عبد الناصر زيدان.

وصرَّح المستشار هيثم عباس محامي الإعلامي خالد الغندور، بأن السب والقذف والتجاوز في حق الأفراد أصبح سمة "السوشيال ميديا" والبعض اتخذه منبرًا لتصفية الخلافات وحان الوقت للتصدي بالقانون لتلك الظاهرة الخطيرة على المجتمع بأكمله.

وطالب "الغندور" في دعواه تعويضًا قدره 10 ملايين جنيه عن الضرر الذي لحق به جراء نشر عبدالناصر زيدان فيديو على صفحته بموقع "فيسبوك" به صور كرتونية لـ"الغندور" ونشر أغنية تحوي سبًا وقذفًا في حقه.