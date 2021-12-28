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بالأرقام.. مجلسى النواب والشيوخ يشهدان وجود أكبر تمثيل للمسيحيين

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القاهرة - سامية سيد - شهد مجلس النواب الحالي تمثيل للمسيحيين بالمجالس النيابية والمناصب القيادية بشكل غير مسبوق، واستعرض كتاب "الرؤية والإنجاز – مصر تنطلق"، عددا من الأرقام الهامة حول تمثيل المسيحيين بغرفتى البرلمان كما يلى:

1- شهد مجلس النواب في 2012 وجود 5 نواب مسيحيين منتخبين.

 

2- في دورة 2021 شهد المجلس انتخاب 31 نائبا مسيحيا.

 

3- شهد مجلس الشيوخ في 2012 وجود 15 نائبا مسيحيا.

 

4- في دورة 2020 شهد المجلس وجود 24 نائبا مسيحيا.

 

5- شهدت حركة المحافظين في 2018 تعيين 2 مسيحيين في منصب المحافظ.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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