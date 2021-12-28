شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. مجلسى النواب والشيوخ يشهدان وجود أكبر تمثيل للمسيحيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مجلس النواب الحالي تمثيل للمسيحيين بالمجالس النيابية والمناصب القيادية بشكل غير مسبوق، واستعرض كتاب "الرؤية والإنجاز – مصر تنطلق"، عددا من الأرقام الهامة حول تمثيل المسيحيين بغرفتى البرلمان كما يلى: