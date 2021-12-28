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شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح صادم من جو بايدن عن المستشفيات الأمريكية .. ما الأمر؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
بسبب كثرة المصابين بفيروس كورونا المستجد، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الإثنين إن بعض المستشفيات في بلاده يمكن أن تشهد “إجهادا”.
وشدد بايدن، في اجتماع افتراضي مع العديد من حكام الولايات وكبار مستشاري الصحة، على أن الانتشار السريع للمتحور “أوميكرون” لن يكون له نفس تأثير موجات كورونا.
وتابع بايدن قائلا: “أوميكرون مصدر قلق لكن لا ينبغي أن يكون مصدر ذعر”.
وأوضح بايدن أنه مع ارتفاع عدد الإصابات، لا يزال لدينا عشرات الملايين من الأشخاص غير المحصنين ونشهد ارتفاع عدد حالات الاستشفاء.
كما نوه أيضا أن مستشفيات في بعض المناطق ستشهد إجهادا على صعيد المعدات والموظفين.
يذكر أن عدد الوفيات جراء الوباء التي سجلتها الولايات المتحدة أعلى من أي دولة أخرى، حيث تجاوز 816 ألف حالة وفاة و52 مليون إصابة.
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