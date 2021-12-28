شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء عودته من مدرسته.. طفل يلفظ أنفاسه برصاص قناصة الحوثي باليمن (صورة مؤلمة) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: جريمة جديدة تضاف لجرائم الميليشيات الحوثية في اليمن، لفظ طفل أنفاسه برصاص قناصة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران أمس الإثنين شمال مدينة تعز. الطفل يدعى هزاع سلطان ويبلغ من العمر 12 عاما قتل برصاص قناصة المليشيات في منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز بعد عودته من المدرسة. وأطلق قناص حوثي رصاصة قاتلة على الطفل هزاع سلطان أثناء عودته من المدرسة في حي المفتش بمنطقة عصيفرة شمال مدينة تعز فلفظ الطفل أنفاسه في الحال. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للطفل بعد وفاته، منددين بجرائم الميليشيات الحوثية بحق اليمن والشعب اليمني وأطفال اليمن. أثناء عودته من مدرسته.. طفل يلفظ أنفاسه برصاص قناصة الحوثي باليمن

كانت هذه تفاصيل خبر أثناء عودته من مدرسته.. طفل يلفظ أنفاسه برصاص قناصة الحوثي باليمن (صورة مؤلمة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.