شكرا لقرائتكم خبر عن حرس السواحل الليبي ينتشل 20 جثة لمهاجرين غير شرعيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت قوات حرس السواحل البحرية الليبية أمس، انتشال جثث 20 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل منطقة قصر الأخيار شرق العاصمة الليبية طرابلس، بعد غرق القارب الذي كان يقلّهم.

وأوضح حرس السواحل في بيان أنه تلقى معلومة من أحد المواطنين تفيد بوجود جثث قذف بها البحر على الساحل تعود إلى أصول أفريقية.

وأشار البيان ذاته إلى أن القارب كان يقلّ نحو 35 مهاجرًا، تم انتشال جثث 20 منهم، بينما لا تزال أعمال البحث جارية لانتشال الجثث الأخرى.