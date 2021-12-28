شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. تقليص فترة عزل مصابي كورونا إلى 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قلصت السلطات الصحية الأمريكية الفترة المُوصى بها لعزل المصابين بفيروس كورونا ممن لا تظهر عليهم أعراض إلى خمسة أيام من عشرة وفق ما كانت تقتضي توجيهات سابقة.

كما أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن من لا تظهر عليهم أعراض بعد حجر صحي يجب أن يلزموا وضع الكمامة لخمسة أيام لدى مخالطتهم آخرين.

كما أوصت بالخضوع لحجر صحي مدته خمسة أيام لمن تعرضوا للفيروس من غير المحصنين أو لمن مرت ستة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال أو أكثر من شهرين بعد لقاح جونسون اند جونسون ولم يحصلوا على جرعة معززة بعد.

ويجب التقيد بوضع الكمامة لخمسة أيام إضافية بعد فترة الحجر الصحي.