شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مروحية في روسيا وعلى متنها شخصان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سقطت مروحية من طراز "مي-2" في جمهورية أودمورتيا الواقعة بجبال الأورال الروسية، وعلى متنها شخصان.
وأفاد المتحدث باسم دائرة الطوارئ الروسية، أمس، بأن رجال الإنقاذ تلقوا بلاغًا بشأن سقوط طائرة مروحية من طراز "مي-2" في منطقة ياكشور-بودينسك في أودمورتيا، كان على متنها شخصان يمارسان أعمال فحص خط أنابيب النفط.
وأضاف المصدر أن رجال الإنقاذ هرعوا إلى موقع تحطم المروحية، مشيرًا إلى أن قائد المروحية لا يزال على اتصال.