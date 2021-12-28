شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مروحية في روسيا وعلى متنها شخصان والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - سقطت مروحية من طراز "مي-2" في جمهورية أودمورتيا الواقعة بجبال الأورال الروسية، وعلى متنها شخصان

وأفاد المتحدث باسم دائرة الطوارئ الروسية، أمس، بأن رجال الإنقاذ تلقوا بلاغًا بشأن سقوط طائرة مروحية من طراز "مي-2" في منطقة ياكشور-بودينسك في أودمورتيا، كان على متنها شخصان يمارسان أعمال فحص خط أنابيب النفط​​​.

وأضاف المصدر أن رجال الإنقاذ هرعوا إلى موقع تحطم المروحية، مشيرًا إلى أن قائد المروحية لا يزال على اتصال.