شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على رجل زود الأسد بمكونات تصنيع «الكيماوي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت السلطات الفرنسية القبض على رجل أعمال مطلوب منذ سنوات بتهمة تزويد نظام الرئيس بشار الأسد بمواد لتصنيع أسلحة كيماوية.

وذكرت إذاعة فرانس انفو الفرنسية، أمس الإثنين، أن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، هو رئيس شركة استهدفتها بالفعل العقوبات الأمريكية في عام 2016 لدعمها للأسد.

ويواجه الرجل الفرنسي السوري (59 عامًا) تهم المساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتهم أخرى. وذكر التقرير أن الرجل، الذي تم القبض عليه في جنوب فرنسا قبل عيد الميلاد بقليل، محتجز انتظارًا للمحاكمة.