شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لبناني: «حزب الله» و«الوطني الحر» شريكان في التعطيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتظاهر المنظومة الحاكمة أنها تريد مصلحة اللبنانيين، وكل منها يرمي المسؤولية على الآخر، إلا أن واقع الحال مغاير لذلك تماما؛ الكل يدور في فلك «حزب الله» وينفذون معه أجندة الولي الفقيه، وما الخلافات الظاهرة في وسائل الإعلام إلا «بروباغندا» للحشد الشعبي إبان الانتخابات النيابية المقبلة، في وقت أكد فيه عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار، أن التحالف بين ميشال عون و«حزب الله» عطّل مؤسسات الدولة.

وتخشى أوساط متابعة عبر (اليوم) من أن «يتم تطيير الانتخابات النيابية المقبلة وفق الصفقة التي يعمل على إنجازها، وعليه إحكام حزب الله سيطرته على لبنان»، لافتة إلى أن «حكم حزب الله للبنان شديد الخطورة فهو يغير ديموغرافيا وسيكولوجيا في لبنان وشعبه، وانعكاس ذلك سنراه في السنوات المقبلة».

طريق المطار

وفي سياق آخر، استفزت اللبنانيين جدارية على طريق المطار عليها صورة قائد ميليشيا فيلق القدس الإيراني «قاسم سليماني»، إحياء لذكرى اغتياله و«أبو مهدي المهندس» بغارة أمريكية في يناير 2020، وعبر اللبنانيون تحت وسم «طريق المطار» عن غضبهم إزاء هذه الصور على «تويتر»، حيث قال أحدهم: «يعلقون صور قاسم سليماني من جديد، على طريق المطار، لبنان ليس لكم يا عملاء إيران، إنه للبنانيين الأحرار».

وقال آخر أيضا: «لماذا لا تتحرك وزارة الداخلية وتنزع جدارية قاسم سليماني عن طريق المطار! وزير الداخلية قبضاي علي مسن يدفع عربة كعك ليؤمن لقمة عيشه».

في غضون هذا، يقوم «التيار الوطني الحر» بتصعيد «النبرة التصعيدية» تدريجيا تجاه «حزب الله»، فهل بدأ التحالف بينهما يهتز أم أنه لأغراض انتخابية بحتة؟ حيث لفت عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار في تصريح إلى أنه «مع اقتراب الانتخابات النيابية وتيقن الأفرقاء السياسيين وأولهم ‏التيار الوطني، أن المجتمع الدولي لن يسمح بأن يعمل على تأجيلها، لجأ كعادته إلى ‏الخطاب الطائفي العنصري والمذهبي، وادعاء المظلومية كما دائما لاعتقاده أنه ‏بذلك يستطيع أن يستعيد بعضا من جمهوره الكبير الذي خسره، أي أن يعدل بعض ‏الخسارة، والجميع بات يعلم حجم خسارته نتيجة أدائه وممارساته»، لافتا إلى أن ‏‏«عمر العهد أصبح 5 سنوات ولم يتمكن من تحقيق أي إنجاز، بل على العكس أخذ ‏لبنان، كما وعد إلى جهنم».

فكّ التحالف

وعن الاتجاه لفك التحالف بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» كما يشاع، قال ‏الحجار: «لا أعتقد ذلك لأنه بغض النظر عن كل الخطاب الطائفي والتحريضي ‏الذي يستخدمه اليوم التيار الوطني، هو لن يستطيع أن يتملص من التزاماته تجاه ‏الحزب. والكل يعلم أنه إذا كان هناك من إمكانية لتحديد الخسارة التي ستلحق ‏بالتيار الوطني بالانتخابات النيابية المقبلة، فهي بفعل الدعم الذي يمكن أن يقدمه له ‏حزب الله». ‏

وعن انتقاد رئيس الجمهورية و«التيار الوطني» لتعطيل مجلس الوزراء، سأل ‏الحجار: «ماذا فعل التيار الوطني على قاعدة ما خلونا أو ما خصنا»؟ للأسف هذا ‏فريق سياسي قائم على قاعدة ادعاء المظلومية والتصويب على الآخرين. ‏وختم: حزب الله عطل البلد والمؤسسات لمدة عامين من أجل ميشال ‏عون، معتبرا أن الفريقين شريكان في التعطيل، فتعطيل المؤسسات بهذا الشكل لم ‏يشهده لبنان من قبل، إلا بسبب التحالف بين ميشال عون و«حزب الله». ‏

من جهته، غرّد النائب السابق فارس سعيد على حسابه عبر «تويتر»، كاتبًا: فخامة الرئيس، غلبك حزب الله، اعتبرك «صنيعته»، ولم تتجرأ ردعه حتى بتفاهم يرسم حدود المصلحة بين الجمهورية و«حزب الله»، وتابع: «عهدك انتهى، لا تنهي ما تبقى من رصيدك».

وختم: «في استقالتك مصلحة وطنية وسيصفق لك لبنان».