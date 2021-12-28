شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات العراق.. «العليا» تحبط ميليشيات إيران الخاسرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت المحكمة العليا في العراق أنصار ميليشيات وقوى موالية لنظام ملالي إيران، وذلك بعدما صدقت على نتائج انتخابات أكتوبر.

وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالعراق جاسم محمد: إن المحكمة رفضت، أمس الإثنين، دعوى رفعتها فصائل مدعومة من إيران للطعن على نتائج الانتخابات العامة معطلة مسعاها لتغيير نتيجة التصويت التي لم تحقق فيها نتائج جيدة.

وزعمت فصائل مدعومة من إيران، ومنها جماعات مسلحة ذات نفوذ، حدوث مخالفات في انتخابات العاشر من أكتوبر، وتلا رئيس المحكمة الحكم برفض الدعوى في مقر المحكمة ببغداد.

وكان أكبر فائز في الانتخابات هو التيار الصدري الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المعارض لنفوذ كل من إيران والولايات المتحدة، وحصل التيار الصدري على 73 مقعدا، وهو عدد أكبر مما حصل عليه أي فصيل آخر في المجلس المتشرذم الذي يضم 329 مقعدا.

وفور تأكيد المحكمة العليا للنتيجة من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين الجماعات الشيعية والسنية والكردية بشأن تشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.