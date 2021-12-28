شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: بدون «التحالف».. اليمن سيعيش في ظل إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بقرار رئيس بلاده عبد ربه منصور هادي طلب دعم التحالف العربي لإعادة الدولة، وقال: نقدر عاليا الاستجابة والمواقف الأخوية لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة الذي جاء لإنقاذ اليمن، وبدونه ستعيش بلادنا في ظل إيران والميليشيات.

وفي شأن فضح التحالف العربي لنظام إيران وميليشيا حزب الله اللبناني ومشاركتهما في تدمير اليمن، قال الإرياني في سلسلة تغريدات على «تويتر»: الأدلة التي أظهرها المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، العميد تركي المالكي، تؤكد العدوان الإيراني على اليمن، وميليشيات طهران وحزب الله تسيطر على القرار السياسي والعسكري، وميليشيا الحوثي مجرد وكيل في العدوان الذي يستهدف اليمن.

وتابع: قدمت المشاهد أدلة على أن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله ينفذان عمليات عسكرية في اليمن «قيادة، تخطيط، قتال، تدريب، تسليح، تصنيع»، وإطلاق صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار لقتل اليمنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وتساءل الوزير اليمني عن موقف رئاسة وحكومة والقوى السياسية والشعب اللبناني تجاه عدوان حزب الله على اليمن والدمار الذي تسبب فيه وأثر على الشعب وآلاف المدنيين الأبرياء، وموقفهم من أعماله الإرهابية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة.

وشدد بالقول: نحذر من أن العدوان والأعمال الإرهابية التي يقوم بها حسن نصر الله والميليشيات على اليمن تزعزع صورة لبنان بلد السلام والمحبة والجمال والتعايش وتضر بعلاقاتها مع إخوانها وأصدقائها وتعزلها عن محيطها العربي.

ودعا الوزير اليمني؛ لبنان إلى إعلان موقف واضح من عدوان حزب الله، والضغط لسحب خبرائه ومقاتليه، ووقف تهريب الأسلحة إلى اليمن، لاستخدام قدرات الدولة اللبنانية في دعم ميليشيات الحوثي، بما يتوافق مع الأمور الدولية.