المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصادق على نتائج الانتخابات التشريعية 

العراق (أ ف ب).

صادقت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، الإثنين على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر، بعدما رفضت في وقت سابق الدعوى المقدّمة من القوى السياسية الممثلة للحشد الشعبي بإلغاء النتائج.

وأعلن مسؤول إعلامي في المحكمة في بيان مقتضب أن المحكمة الاتحادية العليا صادقت على نتائج انتخابات مجلس النواب.

ويفتح هذا القرار المجال أمام البرلمان الجديد للانعقاد خلال الأسبوعين المقبلين، وانتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية قبل أن يتمّ اختيار رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة.