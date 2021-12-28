27 ديسمبر , 2021
العراق (أ ف ب).
صادقت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، الإثنين على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر، بعدما رفضت في وقت سابق الدعوى المقدّمة من القوى السياسية الممثلة للحشد الشعبي بإلغاء النتائج.
وأعلن مسؤول إعلامي في المحكمة في بيان مقتضب أن المحكمة الاتحادية العليا صادقت على نتائج انتخابات مجلس النواب.
ويفتح هذا القرار المجال أمام البرلمان الجديد للانعقاد خلال الأسبوعين المقبلين، وانتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية قبل أن يتمّ اختيار رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصادق على نتائج الانتخابات التشريعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.