روسيا تجري تدريباً على صدّ الغارات الجويّة قرب حدودها

27 ديسمبر , 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)
نقلت وكالة إنترفاكس عن المنطقة العسكرية الغربية في روسيا قولها اليوم الإثنين إن القوات الروسية أجرت تدريباً على صد غارات جوية مكثفة، وسط مواجهة بين موسكو والغرب بشأن مساعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وأضافت إنترفاكس أن ما يقرب من عشرة آلاف جندي شاركوا في العملية.
وحشدت روسيا عشرات الآلاف من القوات بالقرب من أوكرانيا وطالبت بعدم السماح لجارتها الجنوبية بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى عدم نشر أي أسلحة هجومية هناك أو في أي من البلدان المجاورة لها.
وبدأت بعض القوات في العودة إلى قواعدها بعد إجراء تدريبات بالقرب من أوكرانيا.
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