عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرلمان الليبي يعتزم التصويت على طرد السفيرة البريطانية

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

الخليج 365

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق إن المجلس سيصوت على اعتبار سفيرة المملكة المتحدة شخصية غير مرغوب فيها، وعلى وزارة الخارجية إبلاغها بذلك.



ويأتي ذلك في أعقاب بيان أصدرته السفيرة البريطانية في ليبيا كارولين هورندال، أثار غضباً شعبياً ونيابياً عارماً.

وأشار بليحق إلى أن مجلس النواب لم يتسلم طلبا من مفوضية الانتخابات بتأجيل الانتخابات، لافتاً إلى أن المجلس قرر استدعاء رئيس مفوضية الانتخابات وأعضائها في الجلسة المقبلة للاستماع إليهم.

وبين عبر حساب مجلس النواب على موقع ”فيسبوك“ أن المجلس يؤكد استمرار لجنة خارطة الطريق في عملها من أجل رسم خارطة جديدة للمرحلة المقبلة.

وكانت السفارة البريطانية، قالت في بيانها الذي صدر يوم الجمعة إن بلادها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا حتى الانتخابات، معلنة رفضها إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة تدعم بقوة العملية الانتخابية بقيادة ليبية وملكية ليبية وتدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، قائلة ”يجب أن نحافظ ونبني على التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020 وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي“.

وعقد مجلس النواب الليبي الاثنين، جلسته الرسمية اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب المكلف الأستاذ فوزي النويري وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور احميد حومة وحضور أكثر من 120 نائبا .

وأكد بليحق أن النواب استمعوا خلال الجلسة إلى عدد من التقارير المتعلقة بالمشاكل والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها في 24 من ديسمبر ، لاسيما تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع المفوضية والوقوف على هذه العراقيل بالإضافة إلى تقرير المفوضية العليا للانتخابات حول المشاكل والصعوبات والعراقيل التي واجهتها.

وأضاف أن من ضمن التقارير التي جرى الاستماع إليها التقارير التي احتوت عددا من التهديدات والمخاطر التي تواجه العملية الانتخابية وهي تقارير ذات طابع سري، منها تقرير المخابرات العامة و تقرير وزارة الداخلية، وعلقت الجلسة إلى اليوم الثلاثاء .

وقال النائب في مجلس النواب، بدر النحيب، لقناة “ليبيا بانوراما“ المحلية إن الجلسة العامة التي انعقدت الاثنين تمت خلالها مناقشة تقارير المخابرات والأجهزة الأمنية، المرتبطة بالعملية الانتخابية، مضيفا أن التقارير التي تمت مناقشتها دفعت إلى استبعاد إجراء الانتخابات.

وأكد البرلماني جاب الله الشيباني، خلال كلمة ألقاها في البرلمان، أن تقارير وزارة الداخلية والمخابرات والرقابة كلها أجمعت على استحالة إجراء الانتخابات، داعيا إلى إزالة العوائق قبل التفكير في موعد آخر.