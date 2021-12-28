وزير الكهرباء يكشف موعد دخول أول مفاعل نووي الخدمة

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور محمد شاكر، وزير الطاقة والكهرباء، إنه من المقرر دخول أول مفاعل نووي في مصر إلى الخدمة بحلول عام 2028، مضيفًا أن الدولة نجحت في تحقيق الاستقرار في الطاقة والكهرباء في البلاد ليس ذلك فقط بل أصبح لدينا قدرات احتياطية.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ONاليوم الاثنين، أن الاحتياطي الفائض عن الحاجة لدى الدولة وصل لـ 15 ألف ميجا وات، مضيفًا أن فصل الصيف الماضي شهد أكبر حمل كهربائي حيث وصل لـ 35 ألف ميجاوات.

واستكمل، أنه يتم إنشاء 4 مفاعلات نووية، ويتم العمل الآن في أول مفاعل نووي، لافتًا إلى أنه سيتم رفع الدعم المالي عن الكهرباء في العام المالي 2024/2025.

وأضاف، أن الدولة المصرية تعسى إلى تنوع مصادر الطاقة، وسظهر ذلك من خلال خطة إستراتجية طويلة الأجل للطاقة في مصر تعالج أمرين الطاقة الكهربائية والبترول حيث أننا نسير في جميع الاتجاهات.

وكان صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

و أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، جولة تفدية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، والذى يعد أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، حيث يفتتح عدداً من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء، وذلك ضمن فعاليات افتتاح مشروعات جديدة في الصعيد.