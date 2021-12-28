شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تقرر تنظيم زيارة ميدانية لمدينة السادات بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم، بعمل زيارة ميدانية بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد أبو زيــد، عن عدم الاهتمام بمدينة السادات بالمنوفية من حيث النظافة وطرق جمع القمامة وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى قلة عمال النظافة، محافظة المنوفية، وتردي شبكة الطرق بعدد من المناطق الصناعية بمدينة السادات، محافظة المنوفية.

وأكد النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن مدينة السادات تعانى من أزمات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتحتاج لمراجعة دقيقة لكل الكلفات بها من أجل أن تكون فى مصاف المدن الجديدة بشكل متطور ومختلف،وخاصة كجاذبة للسكان، مشيرا إلى أن الإشكالية ليست فى القيادات أو رؤساء المدن خاصة أنه يتم تغيرهم، مطالبا بأن تكون مدينة السادات مثل مدن أكتوبر والشيخ زايد التى تشهد جهود تنموية وإهتمام كبير.

وأضاف أن تردى الأوضاع فى الإسكان الجديد وابني بيتك، تضع المسئولية الأكبر على الجميع فى أن نكون أمام رؤية واستراتيجية للتغلب على كافة إشكاليات المدينة والتى يعانى منها المواطنون وتحتاج لتحرك على أرض الواقع حتى لا تتفاقم الأحداث والتداعيات السلبية.

فيما اتفق معه النائب فخري طايل، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن مدينة السادات لم تنجح فى الجذب السكاني، ولابد أن يكون هناك نظرة شاملة للمدينة، لموقعها المتميز والمتوسط لمنطقة الدلتا، مشيرا إلى أنه يرى أن سبب التقصير دائما ما يكون من جانب القائمين على جهاز مدينة السادات، ومن ثم لابد أن نضع أيدينا على الأسباب ولا يجب أن تكون المبررات واهية، وأن نتعامل مع المشكلة على الطبيعة بزيارة ميدانية حتى تكون الصورة واضحة لأعضاء اللجنة.

واتفق معهم النائب أمين مسعود، أمير سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تقوم بدورها فى التنمية ولكن المسئولين لا يقومون بدورهم الفعال مثلما يحدث فى مبادرة حياة كريمة، التي تشهد بذل جهود كبيرة، والتى تعد المبادرة الأفضل فى تاريخ الشعب المصرى بشأن التنمية.

فيما تحدث ممثلى جهاز مدينة السادات عن ترحيبهم بزيارة لجنة الإسكان بمجلس النواب لمدينة السادات ليتم رؤية الوضع على أرض الواقع.

وانتهت اللجنة إلى التوصية بتشكيل زيارة ميدانية لمدينة السادات للوقوف على حقيقة الأوضاع خاصة أنها شكاوى كثيرة تحتاج لموقف واضح من أجل خدمة وتلبية مصالح المواطنين، حيث أكدت اللجنة أنه سيتم مناقشة كافة ملابسات الطلب بشأن عدم الاهتمام بمدينة السادات بالمنوفية من حيث النظافة وطرق جمع القمامة وإعادة تدويرها، على أرض الواقع، بالإضافة إلى قلة عمال النظافة وتردي شبكة الطرق بعدد من المناطق الصناعية بمدينة السادات.

كما شهدت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم إدخال مرفق الصرف الصحي لمنطقة الشرقاوية القديمة – شبرا الخيمة- محافظة القليوبية.

وعبر النائب عن معاناة الأهالى بشأن هذه الإشكالية ومطالبة الحكومة بضرورة التحرك بشأنها على أرض الواقع.

وأكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة أن معاناة كبيرة بمنطقة الشرقاوية القديمة – شبرا الخيمة- محافظة القليوبية، بسبب أزمة الصرف الصحى والحاجة الشديدة له، حيث إنه لم يعد من المناسب أن نكون أمام مناطق ليس بها الصرف.

من ناحيتهم، أكد ممثلو الحكومة على الاستعداد والتنسيق والمتابعة بشأن هذا الملف حيث تم مخاطبة المحافظة لتوفير قطعة أرض وتم إجراء المعاينات اللازمة لعمل محطة للصرف الصحى إلا أن وزارة التخطيط طلبت التنسيق بعدم إدراج أي مشروعات جديدة بسبب مبادرة حياة كريمة على أن يتم وضعها ضمن الخطة الاستثمارية العام المالي القادم.

فيما أكد ممثل التخطيط، أنه تم تسجيل المشروع المشروع ضمن المشروعات الجديدة فى الخطة الاستثمارية الجديدة، خاصة مع وجود قطعة ارض مخصصة.