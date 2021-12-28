شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة النواب: السيسي غير وجه الحياة في الصعيد وحياة كريمة حققت طفرة بمراكز الشباب ﻿ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على تنظيم عديد من الزيارات لمراكز الشباب بمحافظات الصعيد، وذلك للعمل على دعمها وتذليل كافة المشكلات التى تواجه الشباب.

جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة الشباب والرياضة، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من اعضاء البرلمان بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأشاد الدكتور محمد حسين، بالانجازات الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية على أرض محافظات الصعيد من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى غير وجه الحياة فى الصعيد من خلال المشروعات الكبيرة لمبادرة حياة كريمة التى ستساهم فى توفير كافة سبل الراحة لكل المصريين فى كافة محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الدولة ضاعفت من عدد المشروعات القومية بمحافظات الصعيد خلال السنوات القليلة الماضية، وهو الأمر الذى يعكس مدى الجهود الكبيرة والانجازات الملموسة على أرض الواقع، لافتا إلى أن مشروعات حياة كريمة حققت طفرة كبيرة على مستوى مراكز الشباب فى مختلف محافظات الجمهورية.

من جهة أخرى طالب النائب خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير الشباب مد اللجنة بالخريطة الإنشائية لجميع مراكز الشباب المدرجة، والتى سيتم إدراجها خلال الأربع سنوات القادمة

حتى يكون هناك تفرغ لمناقشة الاستراتيجات الأخرى.

من جانبه علق الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة على حديث النائب خالد بدوى، مؤكدا أن الوزارة قامت بإرسال الخطة وتم تسليمها للأمانة العامة لمجلس النواب، وسيتم الدعوة لعقد اجتماع موسع بحضور نواب المجلس لعرض الخطة للتعرف على المواقف الإنشائية لمراكز الشباب فى مختلف المحافظات.