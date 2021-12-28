شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشروعات افتتحها الرئيس السيسي فى الصعيد ببنى سويف وسوهاج وقنا.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جولته بصعيد مصر الأسبوع الجارى، عددا من المشروعات القومية بمختلف المحافظات، نستعرضها فيما يلى:
- خمسة محاور جديدة على النيل، بطول 88 كم، وتكلفة تقدر بـ 7.6 مليار جنيه وهي: محور عدلي منصور ببني سويف، ومحور سمالوط بالمنيا، محور ديروط بأسيوط، محور قوص بقنا، محو كلابشة في أسوان.
- تطوير وتوسعة طريق الصعيد الصحراوي الغربي، المرحلة الأولى.
- طريق سفاجا- القصير – مرسى علم بطول 200كم.
- كوبري المديرية ببني سويف، بطول 540 متر، وتكلفة 90 مليون جنيه.
- كوبري البلينا بمدينة سوهاج، بطول 1834 متر، بتكلفة 185 مليون جنيه
- كوبري أعلى مفيض توشكى، بطول 450 متر، وتكلفة 240 مليون جنيه.
- محور الشهيد "الرائد باسم فكري" بمحافظة قنا.