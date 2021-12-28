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7 مشروعات افتتحها الرئيس السيسي فى الصعيد ببنى سويف وسوهاج وقنا.. اعرفها

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القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جولته بصعيد مصر الأسبوع الجارى، عددا من المشروعات القومية بمختلف المحافظات، نستعرضها فيما يلى:

  1. خمسة محاور جديدة على النيل، بطول 88 كم، وتكلفة تقدر بـ 7.6 مليار جنيه وهي: محور عدلي منصور ببني سويف، ومحور سمالوط بالمنيا، محور ديروط بأسيوط، محور قوص بقنا، محو كلابشة في أسوان.
  2. تطوير وتوسعة طريق الصعيد الصحراوي الغربي، المرحلة الأولى.
  3. طريق سفاجا- القصير – مرسى علم بطول 200كم.
  4. كوبري المديرية ببني سويف، بطول 540 متر، وتكلفة 90 مليون جنيه.
  5. كوبري البلينا بمدينة سوهاج، بطول 1834 متر، بتكلفة 185 مليون جنيه
  6. كوبري أعلى مفيض توشكى، بطول 450 متر، وتكلفة 240 مليون جنيه.
  7. محور الشهيد "الرائد باسم فكري" بمحافظة قنا.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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