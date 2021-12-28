شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشروعات افتتحها الرئيس السيسي فى الصعيد ببنى سويف وسوهاج وقنا.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جولته بصعيد مصر الأسبوع الجارى، عددا من المشروعات القومية بمختلف المحافظات، نستعرضها فيما يلى: