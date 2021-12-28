الحوثيون يعترفون: نفتخر بخبراء حزب الله

في أول ردة فعل حوثية على مؤتمر تحالف دعم الشرعية في اليمن بوجود خبراء من حزب الله لإدارة صفوف المقاتلين، قال ما يسمى بمتحدث حكومة الإنقاذ ضيف الله الشامي «نحن نفتخر بهم»!.

وللهرب من الحقائق الدامغة التي كشفها التحالف حول سيطرة حزب الله على القرار الحوثي شن إعلام الجماعة الإرهابية حملة في مختلف القنوات التي يسيطرون عليها؛ لتأكيد أن الطائرات المسيرة من صناعة يمنية، وتعتمد على السرية في التصنيع والإطلاق.

الحوثيون بعد مؤتمر التحالف

عقد مؤتمر صحفي مماثل للإيهام بالانتصارات

إطلاق عملية فجر الصحراء للتمويه على الشعب

الترويج حول قدرتهم على تصنيع الأسلحة