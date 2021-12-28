الحوثيون يعترفون: نفتخر بخبراء حزب الله

وللهرب من الحقائق الدامغة التي كشفها التحالف حول سيطرة حزب الله على القرار الحوثي شن إعلام الجماعة الإرهابية حملة في مختلف القنوات التي يسيطرون عليها؛ لتأكيد أن الطائرات المسيرة من صناعة يمنية، وتعتمد على السرية في التصنيع والإطلاق.
الحوثيون بعد مؤتمر التحالف
عقد مؤتمر صحفي مماثل للإيهام بالانتصارات
إطلاق عملية فجر الصحراء للتمويه على الشعب
الترويج حول قدرتهم على تصنيع الأسلحة
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يعترفون:
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