اتفاقية لتحسين سبل العيش في اليمن

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مشتركة، لدعم تمكين الشباب والفتيات، وتحسين سبل العيش في مناطق عدن ومأرب وحضرموت والمهرة والساحل الغربي ولحج وشبوة وسقطرى باليمن، وسيستفيد منها 1.250 فردًا.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض.

دورات مهنية

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعافي الاقتصادي للمستفيدين من خلال إيجاد فرص عمل للشباب والفتيات، وتدريبهم وإكسابهم المهارات المطلوبة، وتحسين سبل العيش لمعيلات الأسر النازحة والأسر الأكثر احتياجًا عبر إلحاقهم بدورات مهنية تتناسب مع ميولهم.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة من المملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم جميع القطاعات الحيوية في اليمن الشقيق.

عيادات متنقلة

قدمت العيادات الطبية المتنقلة، التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ4.289 مستفيدًا خلال الفترة من 9 حتى 15 ديسمبر 2021.

وراجع عيادة الأمراض الوبائية 195 مستفيدا، وعيادة الطوارئ 700 مستفيد، وعيادة الباطنية 1402 مستفيد. بينما راجع عيادة الأطفال 588 طفلا، وعيادة الصحة الإنجابية 337 حالة، وعيادة التحصين 15 فردا، وعيادة التغذية العلاجية 81 مستفيدا. كما راجع قسم التضميد والجراحة 532 مستفيدا، والإحالة الطبية 7 مستفيدين، وعيادة التوعية والتثقيف 432 مستفيدا.

وفي مجال الخدمات المرافقة، أُجري 3137 فحصا مخبريا، وصُرفت الأدوية لـ3754 فردا. بينما راجع قسم الرعاية الصحية 1212 مريضا، وقسم نقل الدم 11 مستفيدا، وقسم التوليد 20 مراجعة، وقسم التنويم 6 مستفيدين.