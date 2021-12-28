اخبار العالم

قرارات جديدة بشأن لقاح كورونا في فرنسا

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 44 دقيقة

- فرنسا

اعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الاثنين، ان استخدام جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد هو “احتمال وارد”.

كما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، أنه استجابة للانتشار السريع لمتغير “أوميكرون”، قامت الحكومة بتقليص المدة اللازمة لأخذ جرعة معززة ثالثة إلى ثلاثة أشهر، بعد أن كانت أربعة.

وأوضح كاستيكس أيضا أنه اعتبارا من يوم الاثنين وعلى مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة، ستقتصر جميع التجمعات العامة على 2000 شخص للمناسبات في أماكن مغلقة، و5000 شخص للفعاليات في أماكن خارجية.

وأضاف أن استهلاك المشروبات والطعام سيتم حظره في وسائل النقل لمسافات طويلة، وسيصبح العمل في المنزل إلزاميا لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع حيثما أمكن ذلك.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا